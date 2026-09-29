Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu ile ilgili sözleri tekrar gündem oldu: Bakın neler söylemişti!

MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Ferhat Gündoğdu, bu sabah gözaltına alındı. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un görevdeyken Gündoğdu ili ilgili sözleri gündem oldu. Bakın neler söylemişti!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.

Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.

Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."

ALİ KOÇ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç'un görevdeyken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili açıklamaları tekrar gündem oldu. Ali Koç, 2025'te Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından mikrofonlara şu açıklamayı yapmıştı:

- Belki VAR direktör yardımcısı (Yaşar Kemal Uğurlu) hesaplaşıyor bizimle. Doğru bildiğimi, bedeli ne olursa olsun söyledim. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde. Savunması isteniyor, savunma vermeden emekliye ayırıyor. Otel faturası, uçak faturası nedir, hiçbir şey bilinmiyor. Bu kişiyi VAR direktör yardımcısı yapılıyor, VAR direktörü olmadığı için VAR direktörü sayılır. VAR direktörü olabilecekse niye hakemliği bıraktı. Bedeli buysa söylemeye devam edeceğiz.

- Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

- Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.

- Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.

- Pazartesi günü, seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz taktirde başta MHK Başkanı olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz, öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık? Hayır. Beraberliği hak ettik mi? Kesinlikle hayır. Saçma sapan bir gol yedik. Kumar oynayan bir hakem ya! Yakalanıyor bir şekilde, savunması isteniyor. Kendini emekliye alıyor. Ve bu kişiyi alıyorlar VAR direktörü yapıyorlar. Niye? Ne için?

- Ben başkan olayım ya da olmayayım, hayatta olduğum müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyeti temsil ettiğinin açıklanana kadar peşinde olacağım. Benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu biliyor.

Ali Koç, daha sonra başkanlık seçiminde Sadettin Saran'a kaybetmişti. O dönem sürekli "Yapı"dan söz eden Koç'un bu sözleri Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasından sonra tekrar gündem oldu.