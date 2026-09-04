Sinan Engin Başakşehir Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin, Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi konuştu. Engin, sarı-kırmızılıların maçtan galip ayrılacağını öne sürdü.
Süper Lig'de dördüncü haftanın açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
TFF'nin kararıyla müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Fatih Tokail üstlenecek.
"GALATASARAY KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.
PUAN DURUMU
Geride kalan ilk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor. 4 puanı bulunan Başakşehir ise 9. sırada bulunuyor.
36 MAÇIN 21'İNİ GALATASARAY KAZANDI
Taraflar daha önce Süper Lig'de 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'ini Galatasaray kazandı. 7 maçı Başakşehir kazanırken 8 maç ise beraberlikle sona erdi.