Sinan Engin Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
13 Aralık Cumartesi (yarın) Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ
Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu şu şekilde:
İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Sinan Engin, Antalyaspor - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.
Engin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u yeneceğini ifade etti.