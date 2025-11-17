Sihirbaz mısın Alperen Şengün: Öyle bir şey yaptı ki!

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'i mağlubiyetten kurtardı. Adeta bir sihirbaz gibi son saniyede basket yapan Alperen, eşitliği sağladı ve uzatmaya giden maçta takımını galibiyete taşıdı.

Kim tutar Alperen Şengün'ü: Ezdi geçti

Alperen, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yaptı. Maçı uzatmaya götüren milli Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

ROCKETS 117-113 KAZANDI

Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

NBA'de Atlanta Hawks Phoenix Suns'u 124-122, Utah Jazz da Chicago Bulls'u 150-147 yendi.