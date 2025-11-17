Sihirbaz mısın Alperen Şengün: Öyle bir şey yaptı ki!

Sihirbaz mısın Alperen Şengün: Öyle bir şey yaptı ki!
Yayınlanma:
NBA'de Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor. Milli basketbolcu takımını son saniye basketiyle yenilgiden kurtardı, uzatmada da galip gelmesinde başrolü oynadı.

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'i mağlubiyetten kurtardı. Adeta bir sihirbaz gibi son saniyede basket yapan Alperen, eşitliği sağladı ve uzatmaya giden maçta takımını galibiyete taşıdı.

Kim tutar Alperen Şengün'ü: Ezdi geçtiKim tutar Alperen Şengün'ü: Ezdi geçti

Alperen, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yaptı. Maçı uzatmaya götüren milli Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

ROCKETS 117-113 KAZANDI

Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

NBA'de Atlanta Hawks Phoenix Suns'u 124-122, Utah Jazz da Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Spor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın anjiyo oldu
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın anjiyo oldu
Hande Baladın önce çiçeği aldı sonra yıktı
Hande Baladın önce çiçeği aldı sonra yıktı
Milli takımda 2 sakatlık daha: Kadrodan çıkarıldılar
Milli takımda 2 sakatlık daha: Kadrodan çıkarıldılar