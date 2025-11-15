Kim tutar Alperen Şengün'ü: Ezdi geçti

NBA'da Rockets Blazers'ı Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla yendi.

NBA'de fırtına gibi esen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın Portland Trail Blazers'ı 140-116 yendiği maça da damgasını vurdu.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynarken "double-double" yaptı.

Kevin Durant 30, Jabari Smith 22 ve Amen Thompson ise 19 sayıyla oynadı.

Blazers'da ise Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Shaedon Sharpe 19 sayıya ikza attı.

Rockets NBA Cup'taki ilk galibiyetini alırken Blazers ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

ADEM BONA'NIN TAKIMI YENİLDİ

Milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 114-105 yenildi.

Little Caesars Arena'da oynanan müsabakada Adem Bona 2 sayı ve 5 ribauntluk performans gösterdi.

Tyrese Maxey 31 sayıyla oynarken VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti.

Pistons'da Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayıyla oynadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

