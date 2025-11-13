Alperen Şengün "double-double" yaptı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün fırtınası devam ediyor.

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Washington Wizards'ı 135-112 yendi.

Rockets'ta 27 dakika 46 saniye süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynarken Kevin Durant ise 23 sayı yaptı.

Alperen Şengün "double-double" yaptı Bucks'ı yıktı

Wizards ise Alex Sarr'ın 25 sayı ve 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

JOKIC REKORU EGALE ETTİ

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 130-116 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 55 sayıyla NBA'de bu sezon en çok sayı atan oyuncu rekorunu egale etti. Oklahoma City'nin yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 23 Ekim'de Indiana'ya karşı oynanan çift uzatmalı maçta 55 sayı üretmişti.

Clippers'ta James Harden, 23 sayı, Jordan Miller ise 22 sayı attı.