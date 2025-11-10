Alperen Şengün "double-double" yaptı Bucks'ı yıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün müthiş bir oyunda "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 122-115 yenmeyi başardı.
Alperen Şengün, 39 dakika kaldığı oyunda 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asiste imza attı.
Alperen Şengün attıkça attı yine de takımını yenilgiden kurtaramadı
Bucks'a ise Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayısı yetmedi. Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti.
THUNDER'DAN 10. GALİBİYET
Son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 yenerek 10. galibiyetini elde etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle takımını sırtlarken, Ajah Mitchell 21 sayı, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 13 ribauntla oynadı.
Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr 17 sayı, 7 ribaunt, Cedric Coward 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.