Alperen Şengün "double-double" yaptı Bucks'ı yıktı
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Bucks'ı 122-115 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün müthiş bir oyunda "double-double" yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 122-115 yenmeyi başardı.

Alperen Şengün, 39 dakika kaldığı oyunda 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asiste imza attı.

Alperen Şengün attıkça attı yine de takımını yenilgiden kurtaramadıAlperen Şengün attıkça attı yine de takımını yenilgiden kurtaramadı

Bucks'a ise Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayısı yetmedi. Ryan Rollins 19 sayı, 5 asist, Myles Turner 13, Cole Anthony 12 sayı kaydetti.

THUNDER'DAN 10. GALİBİYET

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-100 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle takımını sırtlarken, Ajah Mitchell 21 sayı, Isaiah Hartenstein 18 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr 17 sayı, 7 ribaunt, Cedric Coward 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

