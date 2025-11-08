Alperen Şengün attıkça attı yine de takımını yenilgiden kurtaramadı
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün sayıları takımını yenilgiden kurtaramadı. Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi.
Maçta 35 dakika oynayan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asiste imza attı. Bu yenilgiyle Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.
Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı
Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.
ANTETOKOUNMPO'DAN 41 SAYI
Fiserv Forum'da oynanan maçta ise Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.
Bucks'ta Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptı.
Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.
Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.