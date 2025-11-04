Alperen Şengün "double-double" yaptı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı

Yayınlanma:
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında coştu. Maçı Rockets kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 110-102 yenerken, milli oyuncumuz Alperen Şengün "double-double" yaptı.

Oyunda 40 dakika kalan Alperen, 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Rockets üst üste 4. galibiyetini alırken, Amen Thompson 27, Kevin Durant 21 ve Tari Eason 15 sayı attı.

Mavericks'te ise PJ Washington 29, Max Christie 17 sayı yaptı.

ANTETOKOUNMPO'DAN 33 SAYI

Milwaukee Bucks, Gainbridge Fieldhouse'ta konuk olduğu Indiana Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun son saniye basketiyle 117-115 yendi.

Beşinci galibiyetine ulaşan Bucks'ta "double-double" yapan Antetokounmpo, 33 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

Bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta ise Pascal Siakam 32 ve Isaiah Jackson 21 sayı üretti.

Los Angeles Lakers ise yıldız oyuncularının yer almadığı Portland Trail Blazers deplasmanında 123-115'lik skorla kazandı.

Moda Center'da oynanan mücadeleye LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves'ten yoksun çıkan Lakers'ta Deandre Ayton, 29 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blokla galibiyeti getirdi.

Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 33 ve Shaedon Sharpe'ın 23 sayısı, sezonun üçüncü yenilgisini engelleyemedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

