Sergen Yalçın'ın neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı: Soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda 2 golle öne geçen siyah-beyazlılar art arda gelen kartlarla yıkıldı.

Derbinin 26. dakikasında Marco Asensio’ya müdahale eden Orkun Kökçü, VAR’ın uyarısının ardından kırmızı kart gördü. Olaya oldukça sinirlenen Sergen Yalçın da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Kırmızı kartların ardından oyununun kontrolünü kaybeden siyah-beyazlılar, sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrıldı.

Kırmızı kartlar, Beşiktaş camiasında büyük bir rahatsızlık yaratırken Ertan Süzgün, Sergen Yalçın’ın tepkisine dair konuştu.

Derbide kavganın eşiğinden dönüldü: Soyunma odasına giderken yaşanılanları açıkladı

Maç öncesi yapılan konuşmayı açıklayan Ertan Süzgün’ün ifadeleri şu şekilde:

Sergen Yalçın'ın Orkun Kökçü'nün kırmızı kartına bu kadar sinirlenmesinin nedeni, maçtan önce soyunma odasında yaptığı uyarıydı.

Maç öncesi konuşmasında takıma şöyle demişti:

"Bu bir derbi maçı, bir sarı kart bile çok önemli. Böyle maçları eksik bitiremeyiz. 11 kişi sahada kalmak zorundayız. Lütfen kartlara dikkat edin, kimse takımı eksik bırakmasın."