Derbide kavganın eşiğinden dönüldü: Soyunma odasına giderken yaşanılanları açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin devre arasında soyunma odasına gidilirken çıkan tartışmalara dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-2’lik skorla galip geldi.

ORKUN KÖKÇÜ VE SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın, mücadelenin 26. dakikasında kırmızı kart gördü.

KAVGANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olaylı derbinin yankıları sürerken Fanatik’ten ilginç bir iddia geldi. Samet Çayır’ın haberine göre, derbinin devre arasında soyunma odasına gidilen tünelde Beşiktaşlı bazı isimlerin sözlü sataşmada bulunduğu ve kavganın eşinden dönüldüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşmayı başaran Fenerbahçe, 2. sıraya yükseldi. 17 puandaki Beşiktaş ise 7. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

