Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş Gaziantep FK: İşte ilk 11'ler

Beşiktkaş, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.

Beşiktaş, ligde 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 4 maçı ise kaybetti. Haftaya 24 puanla 6. sırada girdi.

Oynadığı 14 maçın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK ise 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA KARARI

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal yok.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Felix Uduokhai, bu akşam da kart görmesi halinde gelecek haftaki Trabzonspor maçında oynamayacak.

Beşiktaş'ta durumu merak edilen Rafa Silva ile ilgili ise teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi.

Takımla antrenmanlara uzun süre sonra başlayah Portekizli oyuncu Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK: İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Abraham.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Semih, Talha, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Bayo, Lungoyi.