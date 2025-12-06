Rafa Silva mucizesi: Arkadaşları gözlerine inanamadı

Rafa Silva mucizesi: Arkadaşları gözlerine inanamadı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ederken, Rafa Silva idmanda yer aldı. Takım arkadaşları, Rafa Silva'nın formu karşısında gözlerine inanamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

YARIN YAPILACAK ANTRENMANLA HAZIRLIKLAR BİTECEK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Beşiktaş Kocaeli maçını hükmen kazandıBeşiktaş Kocaeli maçını hükmen kazandı

Şut ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapmayla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

rafasilva.jpg
Rafa Silva bugün yapılan antrenmanda yer aldı

RAFA SILVA MUCİZESİ

Uzun süredir antrenmanlara katılmayan Rafa Silva, dün tam olarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Bugün de antrenmana katılan Rafa Silva'nın formundan hiç bir şey kaybetmediği görüldü.

Takım arkadaşları Rafa Silva'nın formu karşısında gözlerine inanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 24 puan toplayan Beşiktaş, maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Bursaspor lideri yıktı geçti
Bursaspor lideri yıktı geçti
Galatasaray-Samsunspor maçı hakemi hakkında suç duyurusu
Galatasaray-Samsunspor maçı hakemi hakkında suç duyurusu