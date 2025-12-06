Rafa Silva mucizesi: Arkadaşları gözlerine inanamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

YARIN YAPILACAK ANTRENMANLA HAZIRLIKLAR BİTECEK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Şut ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapmayla devam eden idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Rafa Silva bugün yapılan antrenmanda yer aldı

RAFA SILVA MUCİZESİ

Uzun süredir antrenmanlara katılmayan Rafa Silva, dün tam olarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Bugün de antrenmana katılan Rafa Silva'nın formundan hiç bir şey kaybetmediği görüldü.

Takım arkadaşları Rafa Silva'nın formu karşısında gözlerine inanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 24 puan toplayan Beşiktaş, maç eksiğiyle 6. sırada yer alıyor.