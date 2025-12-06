Beşiktaş Kocaeli maçını hükmen kazandı

Beşiktaş Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yayınlanma:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol maçı oynanmadı. Rakibinin çekilmesiyle Beşiktaş BOA maçı hükmen kazandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş BOA - Kocaeli Kadın Basketbol maçı yapılamadı.

Sadettin Saran Hacıosmanoğlu'na telefon açtıSadettin Saran Hacıosmanoğlu'na telefon açtı

BEŞİKTAŞ BOA MAÇI HÜKMEN KAZANDI

Kocaeli Kadın Basketbol takımının ligden çekilmesi sonrası Beşiktaş BOA maçı hükmen kazandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, 6 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş BOA ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş BOA, ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alırken 5 de yenilgi yaşadı.

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Bursaspor lideri yıktı geçti
Bursaspor lideri yıktı geçti
Galatasaray-Samsunspor maçı hakemi hakkında suç duyurusu
Galatasaray-Samsunspor maçı hakemi hakkında suç duyurusu
Rafa Silva mucizesi: Arkadaşları gözlerine inanamadı
Rafa Silva mucizesi: Arkadaşları gözlerine inanamadı