Beşiktaş Kocaeli maçını hükmen kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş BOA - Kocaeli Kadın Basketbol maçı yapılamadı.
BEŞİKTAŞ BOA MAÇI HÜKMEN KAZANDI
Kocaeli Kadın Basketbol takımının ligden çekilmesi sonrası Beşiktaş BOA maçı hükmen kazandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında, 6 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş BOA ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU
Beşiktaş BOA, ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alırken 5 de yenilgi yaşadı.