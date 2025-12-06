Sadettin Saran Hacıosmanoğlu'na telefon açtı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’yla görüşmek için talepte bulunduklarını ifade etmişti.

Saran, bu açıklamasının ardından beklenen hamleyi yaparak resmi girişimini gerçekleştirdi.

SARAN HACIOSMANOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

A Spor'da yer alan habere göre; Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile telefonda görüşme yaptı.

Hacıosmanoğlu'nun Amerika'dan dönmesi sonrası tarafların bir araya geleceği belirtildi.

HACIOSMANOĞLU NE DEDİ?

Samsunspor'un Galatasaray karşısında son dakika penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, oldukça sert sözler kullanarak "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

