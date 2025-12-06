Samsunspor'dan Hacıosmanoğlu'na çağrı: Gasp edilen 1 puanımızın hesabı sorulmasını bekliyoruz

Samsunspor'dan Hacıosmanoğlu'na çağrı: Gasp edilen 1 puanımızın hesabı sorulmasını bekliyoruz
Yayınlanma:
Samsunspor, sosyal medya hesaplarından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun bir konuşmasını paylaşarak çağrıda bulundu.

Samsunspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray deplasmanında oynadıkları karşılaşmanın son dakikalarında verilmeyen penaltı pozisyonuna sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

HACIOSMANOĞLU'NA ÇAĞRI YAPILDI

Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem hatasına vurgu yaparak TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun geçmiş açıklamalarını hatırlattı ve konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

Hacıosmanoğlu: Köpeksiz köy bulmuşlar, herkesle hesaplaşacağımHacıosmanoğlu: Köpeksiz köy bulmuşlar, herkesle hesaplaşacağım

''GASP EDİLEN 1 PUANIMIZIN HESABI SORULSUN''

Samsunspor tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

