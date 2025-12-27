Fenerbahçe 2025'i galibiyetle kapattı

Fenerbahçe 2025'i galibiyetle kapattı
Yayınlanma:
Manisa Basket'i konuk eden Fenerbahçe Beko, 93-79 galip geldi.

Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Glint Manisa Basket ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO EVİNDE GALİP GELDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 93-79 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko’da Boston Jr. ve Manisa Basket’ten Mintz kaydettiği 20’şer sayı ile birlikte mücadelenin en skorer isimleri oldu.

g9lhp9gxaaabcsb.jpg

DETAYLAR

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 9, Birch 6,Tarık Biberovic 17, Hall 5, Melih Mahmutoğlu 7,

Boston Jr. 20, Metecan Birsen 12, Bacot 8, Zagars, Emre Ekşioğlu 3

GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Stevenson 7, Smith 6, Zemaitis 8, Pereira

14, Martin 1, Karahan Efeoğlu, Altan Çamoğlu 4

1’İNCİ PERİYOT: 26-20

DEVRE: 43-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Spor
Erden Timur'un şirketinden ilk açıklama
Erden Timur'un şirketinden ilk açıklama
Fatih Terim sürpriz yaptı: Sarıyer kümeden kurtuldu
Fatih Terim sürpriz yaptı: Sarıyer kümeden kurtuldu
Fenerbahçe'de en çok şaşırdığı olayı açıkladı: Büyük sürpriz
Fenerbahçe'de en çok şaşırdığı olayı açıkladı: Büyük sürpriz