Fenerbahçe 2025'i galibiyetle kapattı

Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Glint Manisa Basket ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO EVİNDE GALİP GELDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 93-79 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko’da Boston Jr. ve Manisa Basket’ten Mintz kaydettiği 20’şer sayı ile birlikte mücadelenin en skorer isimleri oldu.

DETAYLAR

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 9, Birch 6,Tarık Biberovic 17, Hall 5, Melih Mahmutoğlu 7,

Boston Jr. 20, Metecan Birsen 12, Bacot 8, Zagars, Emre Ekşioğlu 3

GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Stevenson 7, Smith 6, Zemaitis 8, Pereira

14, Martin 1, Karahan Efeoğlu, Altan Çamoğlu 4

1’İNCİ PERİYOT: 26-20

DEVRE: 43-38

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-52