Hacıosmanoğlu: Köpeksiz köy bulmuşlar, herkesle hesaplaşacağım
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyon ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın son dakikalarında yaşanan pozisyon büyük tartışma konusu oldu.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Samsunspor cephesi, maçın son anlarında Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde çarpan top sonrası penaltı bekledi.

Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Mehmet Türkmen, maçı devam ettirdi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Dünya Kupası kura çekimi için Amerika'da olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçında yaşanan pozisyona dair HT Spor'a açıklama yaptı.

''HERKESLE HESAPLAŞACAĞIM''

Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

