Samsunspor'dan Musaba açıklaması: 20 yıl sonra ilk oluyor

Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe'nin Anthony Musaba ile anlaşmasını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, futbolcunun "Ben devre arasında serbest kalma maddesini hayata geçirmek istiyorum." demesinin gayet normal olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İlk defa olan bir şey değil. Ancak siz bütün bu görüşmeleri perde arkasında yapıp size güvenen, inanan insanlar varken... Sonra öğreniyoruz ki birkaç maç evvelinden söz olarak kıyılmış bir nikah var, resmiyeti bekliyor. Bunu da hep arka planda yürütmüşsünüz. Bunu yürüten birinci derecede menajer bizim nezdimizde eksi not almıştır. İkincisi, bu işin sorumlusu Musaba'dır. Çünkü oyuncu olarak gelip menajeri paylaşmasa bile ona baba şefkatiyle yaklaşan yöneticisi, antrenörü, futbol direktörüyle paylaşması gerekirdi. Bunu da yapmadı.

Fenerbahçe'ye transferi Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya çıktı

Samsunspor'dan ilk defa bir oyuncu gitmiyor, son defa da gitmeyecek. Yine yerine başka bir oyuncu gelecek. Ancak gidiş biçimi, son idmana çıkmaması, hocasına beyanda bulunmamış olması bizi üzmüştür. Taraftarımız haklı olarak diyor ki, 'Fenerbahçe Kulübünün yaptığı davranış doğru değil' ve tepki gösteriyor. Yerden göğe kadar haklılar ancak bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Gerek Samsunspor, gerekse Fenerbahçe camiası ya da bütün kulüplerin camiaları, hepsi saygı duyulacak camialardır. Orayı yönetenler eksik yaptıkları zaman bunun maliyetini camialara yüklememek lazım. Başkanımız da buna işaret etti son söyleminde. Yani, 'Fenerbahçe'nin yönetimindeki bu işin sorumluları bu yaklaşımı göstermediği zaman tüm Fenerbahçe camiasına ya da Fenerbahçe Kulübüne bunu mal etmek doğru olmaz' dedi. İki camiayı karşı karşıya getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama eksik mi yapılmıştır? Eksik yapılmıştır. Hatalı mıdır? Hatalıdır. Bu hatayı yapan menajer, oyuncu ve Fenerbahçe'nin şu anda bu işten sorumlu yöneticisi ya da yöneticileridir."

"6 AYDA OLDU"

Bilen, Musaba'yı 6 ay önce aldıklarını belirterek şu şekilde devam etti:

"Demek ki Samsunspor, 6 ayda oyuncuyu bir anlamda vitrine koyup satabilecek konuma geldi. Samsunspor yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir bedelle oyuncu satıyor. 20 yıl sonra ilk defa bir oyuncunun hem de parlatarak ve kulübe ciddi gelir getirerek satılmış olması bence bir yönetim başarısıdır, başkanımızın başarısıdır. Bardağın dolu tarafından da böyle bakmamız lazım. Samsunspor hemen her sezonda oyuncuları vitrine çıkarıp, 'Denk bütçeyi nasıl tutarım' felsefesine bağlı olarak yönetim anlayışını, adımını bir kez daha atmış oldu. 'Samsunspor izlenen bir kulüp, başarılı bir kulüp' imajını hayata geçirmiş olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Onun için taraftarlarımızın da bu olayı böyle değerlendirmelerini rica ediyorum ama keşke bu transfer etik kurallar içerisinde sonuçlanmış olsaydı. Musaba gittiği takımda mutlu olsun."

Bilen, Musaba ve Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) şikayet etmeyeceklerini kaydetti.