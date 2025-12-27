Sivasspor bol kar yağışlı maçta kazandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bandırmaspor'u konuk eden Sivasspor sahadan 2 golle galip ayrıldı.

1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Sivasspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Dk. 65 Avramovski), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 90+4 Feyzi Yıldırım), Charisis, Cihat Çelik (Dk.90+4 Mehmet Albayrak), Ethemi (Dk.90+1 Kimpioka), Badji (Dk.65 Bekir Böke)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk.76 Muhammed Gümüşkaya), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Dk.86 Enes Çinemre), Mücahit Albayrak, Topalli (Dk.63 Emirhan Acar), Kehinde (Dk.63 N'Dongala), Tanque (Dk.76 Samake)

Goller: Dk. 71 Bekir Böke, Dk.78 Ethemi (Özbelsan Sivvasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Kehinde (Bandırmaspor) Dk. 68 Emirhan Başyiğit, Dk.84 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

