Beşiktaş kadro dışı bırakır bırakmaz Mert Günok'a ilk talip çıktı

Beşiktaş, Necip Uysal'la Mert Günok kadro dışı bırakılırken, kendilerine kulüp bulmaları da istendi.

Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

MERT GÜNOK'A İLK TALİP

Mert Günok, 4 sezondur Beşiktaş'ta oynuyordu.

36 yaşındaki tecrübeli kaleci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve başlamasına kadar takımın 1. kalecisiydi.

Daha sonra Ersin Destanoğlu'nun kaleye geçmesiyle yedek kaldı. Ardından da Necip Uysal'la birlikte kaptanlıkları da alındı.

Beşiktaş'tan kadro dışı kararı: 2 futbolcuya kulüp bulması istendi

Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Mert Günok'a ilk talip çıktı.

Gaziantep Memo Haber'deki habere göre Mert Günok'a Gaziantep FK talip oldu.

Haberde son 2 karşılaşmadan 5-2 ve 5-1'lik mağlubiyetlerle ayrılan Gaziantep FK, kalesini güçlendirmek istiyor. Bu nedenle de Mert Günok gündeme geldi.

Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yarıyı 23 puanla 9. sırada kapattı.