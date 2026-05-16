Sergen Yalçın'a büyük övgü: Cengiz Ünder gibi bir yıldız hep 11'de olur!

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu Çaykur Rizespor deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

Maçtan sonra en çok eleştirilen isim yine teknik direktör Sergen Yalçın oldu.

Sergen Yalçın ise şunları söyledi:

"İstifa cümleleri gerçekten yani kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Beklenmedik bir durum son bölümde. Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor. Yönetimle 3-4 gün içinde görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz."

"SAYIN HOCAM MÜTHİŞ DEHASIN"

Sergen Yalçın geçen maçlarda olduğu gibi yine eleştir alırken, gazeteci Orhan Yıldırım bu kez ironi yaparak övdü! Yıldırım, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’a bu durumu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Özellikle de Sergen Yalçın’ın... Camiadan bu kadar destek alan başkası olmadı. Yorumcu iken nokta tespitleri vardı. Takımın başına geçince umutlandık. Ancak hoca her geçen hafta inatlaşmaya başladı. Sürekli ters yaptı. Maalesef Beşiktaş gibi büyük takımın içinde bulunduğu durum, ‘alışkanlık’ yaptı. Ne desek tersini yaptığı için, bu kez de lig bitiminde ters yapalım. Sayın hocam, müthiş dehasın. Cengiz gibi yıldız (!) hep 11’de olur. Emirhan gibi saatli el bombası stoperin... Hele bir sol bekin var ki, Rıdvan. Milli Takım’ın da gözdesi! Hele son anda özel olarak aldırdığın Gökhan inanılmaz yetenek! Mustafa’dan geleceğin santrforunu yarattın! Bu arada, ara dönemde transfer edilen oyuncular, dökülüyordu. Her maç üstüne koydurttun. Bravo... Çok haklısın hocam. Cerny, Jota, Rashica küstürülmeli. Az bile yaptın. Yüzlerine bakma. Skor üretiyorlar yoksa! Öyle bahsettiğiniz gibi; 2-3 transfer dönemi yetmez. Dört, beş, altı olsun. Cepler dolsun (!) Taraftarın tepki göstermesine de bakmayın. Takımı yüksekten uçuruyorsun."