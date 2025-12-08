Sergen Yalçın: Puan cetveline bakmıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi morallerinin yüksek olduğunu belirtti.

Süper Lig’de Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

“MOTİVASYONU ARTTIRDI”

Takımın motive olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Öncelikle kazandığımız maçlar, oyuncuların motivasyonunu arttırdı. Oyuncularımız pozitif. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. İyi bir takımla oynuyoruz ama iç saha maçı bizim için. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Ona göre hazırlandık. Geçen haftaya göre Rıdvan değişikliği var. Umarım iyi bir oyun olur. Umarım iyi bir oyun ve skorla bitirip, yolumuza devam ederiz” dedi.

“PUAN CETVELİNE FALAN BAKMIYORUZ”

Puan cetveline bakmadıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Tek düşüncemiz kazanmak. Çok puan cetveline falan bakmıyoruz. Kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi durumdayız. Umarım iyi bir oyun ve bizim için güzel bir sonuç olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

