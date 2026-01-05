Amedspor yeni transferini resmen açıkladı

Amedspor yeni transferini resmen açıkladı
Yayınlanma:
Amedspor, Boluspor'dan transfer ettiği Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Amedspor, Boluspor'dan transfer ettiği Kosovalı futbolcu Florent Hasani’yi renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Amedspor geldiği gibi yolladı: Sadece 4 ay takımda kaldıAmedspor geldiği gibi yolladı: Sadece 4 ay takımda kaldı

Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"HAYIRLI OLSUN" DİYEREK AÇIKLADILAR

Amedspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

whatsapp-image-2026-01-05-at-17-46-33.jpeg

“Kulübümüz; Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz.”
Hasani, Boluspor formasıyla sezonun ilk yarısında 18 maçta 14 gol atmıştı.
28 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda KF Tirana forması giyerken 16 gol atarak Arnavutluk Ligi'nde gol kralı oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Spor
Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı
Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı
Beşiktaş'ın ilk rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın ilk rakibi belli oldu