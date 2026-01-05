Amedspor yeni transferini resmen açıkladı

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Amedspor, Boluspor'dan transfer ettiği Kosovalı futbolcu Florent Hasani’yi renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"HAYIRLI OLSUN" DİYEREK AÇIKLADILAR

Amedspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz; Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz.”

Hasani, Boluspor formasıyla sezonun ilk yarısında 18 maçta 14 gol atmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda KF Tirana forması giyerken 16 gol atarak Arnavutluk Ligi'nde gol kralı oldu.