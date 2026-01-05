Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı

Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 4 isimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te 4 ayrılık birden yaşandı. Kırmızı-siyahlılar Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

LİGİN SON SIRASINDALAR

Süper Lig’in ilk yarısında 17 maça çıkan Fatih Karagümrük, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan Fatih Karagümrük ligin son sırasında yer alıyor.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Fatih Karagümrük, ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

