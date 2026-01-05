Beşiktaş'ın ilk rakibi belli oldu
Süper Lig’de devre arası devam ederken Beşiktaş hazırlıklarını sürdürmek için Antalya’ya gitti. Burada ikinci yarı öncesi çalışmalarına devam edecek olan Beşiktaş’ın burada çıkacağı ilk hazırlık maçı da belli oldu.
Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber: Hocası açıkladı
FCSB İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR
Siyah-beyazlılar, 9 Ocak'ta Romanya temsilcisi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
KAMP KADROSU
Beşiktaş’ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.