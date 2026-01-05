Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber: Hocası açıkladı

Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana sahasında Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki 13. Galibiyetini alan Fenerbahçe Medicana’da Yaasmeen Bedart 14, Arina Fedorovtseva da kaydettiği 13 sayı kaydetti.

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadı

“VARGAS’IN FİZİKSEL PROBLEMLERİ VAR”

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Melissa Vargas ise forma giymedi. Nokta Manşet programında konuşan Fenerbahçe Medicana başantrenörü Marcello Abbondanza, Vargas’ın fiziksel olarak iyi durumda olmadığını belirtti.

Marcello Abbondanza’nın sözleri şu şekilde:

Vargas'ın bazı fiziksel problemleri var ama kısa zamanda onları çözeceğiz. Rotasyonlu kullanmamız gerekiyor bu kadroyu. Sezon çok fazla uzun. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var. O yüzden kadromuzu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor.