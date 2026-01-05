Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber: Hocası açıkladı

Fenerbahçe'de Melissa Vargas'tan kötü haber: Hocası açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana başantrenör Marcello Abbondanza, Melissa Vargas'ın fiziksel olarak bazı sorunları olduğunu dile getirdi.

Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana sahasında Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki 13. Galibiyetini alan Fenerbahçe Medicana’da Yaasmeen Bedart 14, Arina Fedorovtseva da kaydettiği 13 sayı kaydetti.

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadıFenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadı

“VARGAS’IN FİZİKSEL PROBLEMLERİ VAR”

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Melissa Vargas ise forma giymedi. Nokta Manşet programında konuşan Fenerbahçe Medicana başantrenörü Marcello Abbondanza, Vargas’ın fiziksel olarak iyi durumda olmadığını belirtti.

sdvdsv.jpg

Marcello Abbondanza’nın sözleri şu şekilde:

Vargas'ın bazı fiziksel problemleri var ama kısa zamanda onları çözeceğiz. Rotasyonlu kullanmamız gerekiyor bu kadroyu. Sezon çok fazla uzun. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var. O yüzden kadromuzu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Spor
Amedspor yeni transferini resmen açıkladı
Amedspor yeni transferini resmen açıkladı
Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı
Süper Lig ekibinde 4 ayrılık birden açıklandı
Beşiktaş'ın ilk rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın ilk rakibi belli oldu