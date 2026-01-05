Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadı

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe’nin rakibi Samsunspor. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ali Koç'un seçim kararını açıkladı: Seten çok net konuştu

10 İSİM KADROYA ALINMADI

Karşılaşma öncesi Adana’ya hareket edecek olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadroya alınmadı.

ANTHONY MUSABA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba ise kadroya alındı. Musaba forma giymesi halinde ilk maçına eski takımı karşısında çıkmış olacak.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin 19 kişilik kamp kadrosu şu şekilde.

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran.