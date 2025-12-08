Galatasaraylı yıldızın sağlık raporunu açıkladı: Kritik detay ortaya çıktı

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor.

TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak

Özellikle Eren Elmalı’nın men cezası olduğu günlerde Ismail Jakobs’un yeniden sakatlanması tartışmalara yol açtı.

Oyuncunun kronik sakatlığının bulunduğu iddiaları dolaşırken Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi’den sürpriz değerlendirme geldi.

Ismail Jakobs’ûn transfer sürecinde verilen sağlık raporuna dair konuşan Burhan Can Terzi, şu ifadeleri kullandı:

Ismail Jakobs, Galatasaray'a geldiğinden beri söz konusu sakatlığından sakatlık yaşamadı. Jakobs'la ilgili verilen rapor, kıkırdakla alakalı. Oyuncu Galatasaray'da adale sakatlıkları yaşadı. Bir de Jakobs'la ilgili ekstra bir karalama da oluyor