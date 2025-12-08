Galatasaraylı yıldızın sağlık raporunu açıkladı: Kritik detay ortaya çıktı

Galatasaraylı yıldızın sağlık raporunu açıkladı: Kritik detay ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlığına yönelik eleştiriler devam ederken Burhan Can Terzi, sağlık raporundaki detayları açıkladı.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor.

ISMAIL JAKOBS ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Özellikle Eren Elmalı’nın men cezası olduğu günlerde Ismail Jakobs’un yeniden sakatlanması tartışmalara yol açtı.

Oyuncunun kronik sakatlığının bulunduğu iddiaları dolaşırken Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi’den sürpriz değerlendirme geldi.

SAĞLIK RAPORUNDAKİ DETAYI AÇIKLADI

Ismail Jakobs’ûn transfer sürecinde verilen sağlık raporuna dair konuşan Burhan Can Terzi, şu ifadeleri kullandı:

Ismail Jakobs, Galatasaray'a geldiğinden beri söz konusu sakatlığından sakatlık yaşamadı. Jakobs'la ilgili verilen rapor, kıkırdakla alakalı. Oyuncu Galatasaray'da adale sakatlıkları yaşadı. Bir de Jakobs'la ilgili ekstra bir karalama da oluyor

MONACO MAÇI KADROSUNA ALINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya karşı oynanacak olan maç kadrosuna alınan oyuncu hakkında son karar karşılaşma günü verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

