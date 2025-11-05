Sergen Yalçın: Kötü niyetli insanlar var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından ilk kez konuştu. Yalçın, maçta kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına da katılamamıştı.

Sergen Yalçın, Milliyet yazarı Attila Gökçe'nin sorularına cevap verirken, kırmızı kart görmesine değindi ve "Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Ne zamandır psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz” dedi.

Yalçın, şöyle devam etti:

“Vallahi çalışıyoruz. Yine her zorluğu aşar, başarı adına her şeyi yaparız. Yalnız, kötü niyetli insanlar da var. Sonuçlar gelmeyince ortamı bozuyorlar. Şu malum maçta bazı oyuncularımızın bazı hataları sonucu etkiledi. Futbolda çabuk oyun, reflekslerle başlayan ya da tamamlanan hatalara da yol açabilir. Orkun’un kırmızı kartı... Hayatta hiçbir oyuncu rakibinin tendonuna isteyerek öyle basmaz! Ama futbol bu... Görüyorsunuz işte, oluyor. Emirhan mesela... Çocuk çok başarılı... Duran’ın atağında kestiği topu sağ ayakla uzaklaştırınca rakibine kaptırdı. Duran’ın attığı golle maçı kaybettik.

"BÖYLE TALİHSİZLİKLER OLUYOR"

Sergen Yalçın'ın neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı: Soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı

Maç sabahı sarı ve kırmızı kartlara dikkat etmelerini, özellikle kırmızı kartların takımın belini bükeceğini anlattım, uyardım. Ama bu oyunda hiç beklemediğiniz, duyarlılık gösterdiğiniz konularda da maalesef böyle talihsizlikler oluyor.

Elbette emeklerimizin karşılığını alacağımız, yolumuzu açacağımız günleri göreceğiz. Taraftarımız hiç küsmesin… Onlara sevinçli günler göstereceğiz.”