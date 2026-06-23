Sergen Yalçın geri döndü: "Kalleşler" diyerek bakın kimlere ateş püskürdü!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinden sezon sonunda ayrılan Sergen Yalçın geri döndü.

Yalçın, teknik direktörlüğe gelmeden önce yaptığı yorumculuk görevine sert açıklamalarla başladı ve "Kalleşler bunlar" diyerek ateş püskürdü.

Yalçın Kafa Sports Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"BANA YAPILANLARI ITALIONA'YA YAPMAYIN"

"Taraftar isterse giderim' dedim, taraftar istedi gittim. Bana yapılanları Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın. Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş, başkan değiş. Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ne olabilir yani, ne beklenti içinde olacak? Biz Beşiktaş’ta kurulu bir kadroya geldik. Kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim. Ben, Beşiktaş’ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak göreve başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro, rakiplerinin yüzde 60-70 gerisinde."

"ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIM..."

"Bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle ‘başarısızlık var’ falan demeyin. Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye’de hiç kimse yapamaz. Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar.

'Cerny'ye kafa taktı' diyorlar. Cerny'nin 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın?

Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış, ne yapmış? Geçmişini de çok bilmiyorum."

"MUÇI BENİM OYUNCUM DEĞİL"

"Muçi konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Kötü oyuncu değil, Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Trabzonspor'da oynasın o zaman ama benim oyuncum değil.

Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış gencecik bir çocuğa bunlar yapılır mı? Alanya maçının devre arasında çocuk odaya geldi, ağlıyor, diyor ki bana: "Hocam ne olur beni oyundan çıkar" diye ağlıyor soyunma odasında. Dedim ki ona: "Seni bugün oyundan çıkartırsam, futbol hayatın biter" dedim. Çıkacaksın oynayacaksın, isterse dedim 150 dakika daha bağırsınlar. Geçeceksin o kaleye Ersin. Şu an oynayacaksın. 5 tane daha gol yesen duracaksın o kalede. Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Ersin birinci kalecin olmasa bile ikinci kalecin olur, nereden bulacaksın onun gibi ikinci kaleci?

Ben yürüyorum su geldi üstüme, şöyle bir baktım şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere attınız mı su şişesi, yabancılara? Yok, niye? Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ben hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum."