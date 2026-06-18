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Sergen Yalçın transfer etmişti: Italiano "Hemen gönderin" dedi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer ettirdiği futbolcu için yeni teknik direktör Italiano'nun "Hemen gönderin" dediği ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sergen Yalçın transfer etmişti: Italiano "Hemen gönderin" dedi

Beşiktaş'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği raporda çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

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Siyah beyazlı takıma geçen sezon Sergen Yalçın'ın transfer ettirdiği Gökhan Sazdağı için yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun "Hemen gönderin" dediği ileri sürüldü.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Gökhan Sazdağı, Kayserispor'dan transfer edildi. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 14'ü ilk 11'de 17 lig maçında forma giydi.

Sergen Yalçın transfer etmişti: Italiano "Hemen gönderin" dedi - Resim : 2
Siyah beyazlı taraftarlar tecrübeli oyuncuyu zaman zaman protesto etmişti.
Vincenzo Italiano'nun geçen sezonki maçları izlediği ve Gökhan'ı gönderilecekler listesine aldığı iddia edildi.
Gökhan Sazdağı ile Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği, yönetimin transfer konusunda kolaylık göstereceğini bildirdiği de öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Sergen Yalçın Vincenzo Italiano Transfer
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