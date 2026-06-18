Sergen Yalçın transfer etmişti: Italiano "Hemen gönderin" dedi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer ettirdiği futbolcu için yeni teknik direktör Italiano'nun "Hemen gönderin" dediği ileri sürüldü.
Beşiktaş'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği raporda çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Siyah beyazlı takıma geçen sezon Sergen Yalçın'ın transfer ettirdiği Gökhan Sazdağı için yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun "Hemen gönderin" dediği ileri sürüldü.
21 MAÇTA FORMA GİYDİ
Gökhan Sazdağı, Kayserispor'dan transfer edildi. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 14'ü ilk 11'de 17 lig maçında forma giydi.
Siyah beyazlı taraftarlar tecrübeli oyuncuyu zaman zaman protesto etmişti.
Vincenzo Italiano'nun geçen sezonki maçları izlediği ve Gökhan'ı gönderilecekler listesine aldığı iddia edildi.
Gökhan Sazdağı ile Süper Lig'den 3 takımın ilgilendiği, yönetimin transfer konusunda kolaylık göstereceğini bildirdiği de öğrenildi.