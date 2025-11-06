Şengün akıl dağıttı: Grizzlies yıkıldı
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’i 124-109 yenerek galibiyet serisini beşe çıkardı. Maçın yıldızlarından biri, milli oyuncumuz Alperen Şengün oldu.
Yaklaşık 35 dakika sahada kalan Alperen, 20 sayı, 16 ribaunt, 7 asist ile double-double yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Genç yıldız, hem hücumda hem savunmada takımına büyük katkı sağladı.
TARİHE GEÇTİ
Alperen Şengün, 2 bin 500’den fazla ribaund ve 1.000’den fazla asist yapan NBA tarihindeki en genç 3. oyuncu oldu.
Ondan daha genç yaşta bunu başaran yalnızca LeBron James ve Giannis Antetokounmpo var.
THOMPSON DA PARLADI
Rockets’ta ayrıca:
Amen Thompson: 28 sayı, 10 ribaunt
Jabari Smith: 16 sayı
Tari Eason: 16 sayı
Grizzlies cephesinde ise:
Cam Spencer: 19 sayı
Ja Morant: 17 sayı, 8 asist
Santi Aldama: 16 sayı kaydetti.