Şengün akıl dağıttı: Grizzlies yıkıldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’i 124-109 yenerek galibiyet serisini beşe çıkardı. Maçın yıldızlarından biri, milli oyuncumuz Alperen Şengün oldu.

NBA'den Ergin Ataman'a destek

Yaklaşık 35 dakika sahada kalan Alperen, 20 sayı, 16 ribaunt, 7 asist ile double-double yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Genç yıldız, hem hücumda hem savunmada takımına büyük katkı sağladı.

TARİHE GEÇTİ

Alperen Şengün, 2 bin 500’den fazla ribaund ve 1.000’den fazla asist yapan NBA tarihindeki en genç 3. oyuncu oldu.

Ondan daha genç yaşta bunu başaran yalnızca LeBron James ve Giannis Antetokounmpo var.

THOMPSON DA PARLADI

Rockets’ta ayrıca:

Amen Thompson: 28 sayı, 10 ribaunt

Jabari Smith: 16 sayı

Tari Eason: 16 sayı

Grizzlies cephesinde ise:

Cam Spencer: 19 sayı

Ja Morant: 17 sayı, 8 asist

Santi Aldama: 16 sayı kaydetti.