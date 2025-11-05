NBA'den Ergin Ataman'a destek

Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, NBA’de Toronto Raptors maçı sonrası yaptığı açıklamada Ergin Ataman’ın dikkat çeken önerisine destek verdi.

Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ataman, geçtiğimiz yıl NBA ve EuroLeague şampiyonlarının yaz aylarında karşılaşarak “gerçek dünya şampiyonu”nun belirlenmesini önermişti.

Ergin Ataman kötü haberi verdi

Giannis: Panathinaikos-Boston maçını izlemek isterim

Antetokounmpo, “İki sezon önce Ataman, Panathinaikos’un Boston’dan daha iyi olduğunu söylüyordu. Bu iki takımın karşı karşıya geldiği bir maç izlemek isterim” diyerek fikre sıcak baktığını belirtti.

Giannis Ergin ataman'a destek verdi

“Dünyanın en iyisi sahada belli olur”

Yunan yıldız, NBA ve EuroLeague’in benzer yapılarla yaz aylarında bir final maçı oynayabileceğini savundu:

Amerika’daki takımların Avrupa’dakilerle oynaması zor olabilir ama aynı programla çalışan iki lig gibi olabilir. Belki yazın en iyi takımlar karşılaşır ve dünyanın en iyisi sahada belli olur.

Bu açıklama, basketbol dünyasında uzun süredir tartışılan “NBA mi daha iyi, EuroLeague mi?” sorusuna sahada yanıt arayanlar için umut verici bir adım olarak yorumlandı.