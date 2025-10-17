Ergin Ataman kötü haberi verdi

Ergin Ataman kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'te sakatlanan Papagiannis'in durumunun ciddi gözüktüğünü belirtti.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'i 95-81 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Panathinaikos'a kayıpAnadolu Efes Panathinaikos'a kayıp

''SLOUKAS'I TEBRİK ETMEK İSTİYORUM''

Ataman, "Bugün öncelikle Sloukas'ı tebrik etmek istiyorum çünkü harika bir maç oynadı. 12 asist yaptı, takımı muazzam organize etti. Cedi de muhtemelen kariyer maçını oynadı. Aslında bizim için hücumda ilginç bir maç oldu, Nunn'ı kullanamadık çünkü erken faul problemine girdi. İkinci yarıda ise son çeyreğe kadar onu kullanmaya ihtiyaç duymadık." dedi.

Ergin Ataman'ın diğer sözleri şu şekilde:

ERGİN ATAMAN KÖTÜ HABERİ VERDİ

"Elbette Efes için de zor bir maç oldu, Ercan ve Papagiannis sakatlandı. İkisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım ciddi bir durum yoktur ama Papagiannis'in sakatlığı ciddi gözüküyor.

Umarım bir an önce iyileşir, Panathinaikos tarihinin sembol oyuncularından biri. Onun için çok üzgünüz. Ercan için de çok üzgünüm. İlginç bir maç oldu, bir noktada iki takım da beş kısayla oynadı. Bugün bizim kısalarımız daha iyiydi."

"Bugün çok akıllı hücum ettik. Topu paylaştık, son çeyrekte kontrolü elimizde tuttuk. Boyalı alanda Ömer ve Holmes ile sayılar bulduk, Sloukas bu noktada pasörlüğüyle harika bir iş çıkardı.

Günün sonunda çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Efes çok güçlü bir takım. Açıkçası Efes'i bu sahada yenmenin her takım için çok zor olacağını düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Süper Lig ekibine şok: 3 ay sahalardan uzak kalacak
Süper Lig ekibine şok: 3 ay sahalardan uzak kalacak
Anadolu Efes Panathinaikos'a kayıp
Anadolu Efes Panathinaikos'a kayıp