Muğla 1. Amatör B Grubu’nda yer alan Selimiye Losta Spor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

MUSTAFA BULUT İMZAYI ATTI

Selimiye ekibi, teknik direktörlük görevine Mustafa Bulut'un getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni bir sayfa, yeni bir heyecan! Selimiye Losta Spor ailesi olarak teknik direktörlük görevine Mustafa Bulut hocamızın getirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!

Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya (solda) teknik direktör Mustafa Bulut (sağda) ile poz verdi

Futbol bilgisi, liderliği ve tecrübesiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yeni sezonda hedeflerimize onun önderliğinde yürüyoruz!

Hoş geldin Mustafa Bulut, birlikte nice zaferlere!'' ifadeleri yer aldı.

LİGDEKİ RAKİBİ FETHİYE 1923 SPOR

Selimiye Losta Spor, 9 Kasım Pazar günü Marmaris Stadyumu'nda Fethiye 1923 Spor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, saat 14.30'da başlayacak.