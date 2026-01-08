Beşiktaş'tan giden gidene: Nedenleri hep aynı

Beşiktaş'tan peş peşe ayrılık açıklamaları yapılıyor. Ayrılıklardaki gerekçenin hep aynı olması dikkat çekiyor.

Siyah beyazlı takımdan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, izin isteyerek ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

INES MAIA DA GİTTİ

Aynı gerekçeyle bir ayrılık da kadın futbol takımında yaşandı. Ines Maia'nın ayrılığı duyuruldu. Açıklama şu şekilde:

"Kadın Futbol Takımımızın oyuncusu Ines Maia, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini idari ve teknik ekibimize iletmiş, Maia’nın talebi, futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

İki buçuk yıl boyunca formamızı başarıyla terletip kulübümüze katkı sağladığı için teşekkür eder, kariyerine ülkesinde devam edecek olan Maia’ya başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."