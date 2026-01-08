Beşiktaş'tan giden gidene: Nedenleri hep aynı

Beşiktaş'tan giden gidene: Nedenleri hep aynı
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Nedenleri de hep aynı: Ailevi gerekçeler.

Beşiktaş'tan peş peşe ayrılık açıklamaları yapılıyor. Ayrılıklardaki gerekçenin hep aynı olması dikkat çekiyor.

2024/11/08/hbbjk.jpgSiyah beyazlı takımdan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, izin isteyerek ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

whatsapp-image-2026-01-08-at-12-50-12.jpeg

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Fenerbahçe transfer yaptı olan Beşiktaş'a oldu!Fenerbahçe transfer yaptı olan Beşiktaş'a oldu!

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

INES MAIA DA GİTTİ

Aynı gerekçeyle bir ayrılık da kadın futbol takımında yaşandı. Ines Maia'nın ayrılığı duyuruldu. Açıklama şu şekilde:

whatsapp-image-2026-01-08-at-12-49-43.jpeg

"Kadın Futbol Takımımızın oyuncusu Ines Maia, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini idari ve teknik ekibimize iletmiş, Maia’nın talebi, futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.
İki buçuk yıl boyunca formamızı başarıyla terletip kulübümüze katkı sağladığı için teşekkür eder, kariyerine ülkesinde devam edecek olan Maia’ya başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Spor
Diyarbakır Valisi'nden Amedspor açıklaması! Amedspor belediyeye teşekkür etti
Diyarbakır Valisi'nden Amedspor açıklaması! Amedspor belediyeye teşekkür etti
Beşiktaşlı Emirhan Topçu: Rize'yi özlüyorum
Beşiktaşlı Emirhan Topçu: Rize'yi özlüyorum