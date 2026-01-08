Fenerbahçe transfer yaptı olan Beşiktaş'a oldu!

Fenerbahçe transfer yaptı olan Beşiktaş'a oldu!
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi transfer etmek için anlaştı. Futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak bu transfer nedeniyle olan Beşiktaş'a oldu, hesaplar bozuldu.

Fenerbahçe'nin İtalyan takımı Lazio ile Matteo Guendouzi'nin transferi için anlaştı.
Bonservisine 26 milyon euro ödeneceği belirtilen orta saha oyuncusunun İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2024/11/08/hbfb.jpgAncak Fenerbahçe'nin bu transferi nedeniyle olan Beşiktaş'a oldu. Siyah beyazlı takımın transfer planı bozuldu.

LAZIO GUENDOUZI'NİN YERİNE BEŞİKTAŞ'IN GÖZDESİNİ İSTİYOR

Lazio'nun Matteo Guendouzi'nin yerini doldurmak için harekete geçtiği ve Milan'ın gözden çıkardığı Ruben Loftus-Cheek'i istediği ortaya çıktı.
Beşiktaş da bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyordu.

Çık aradan Lazio! Beşiktaş'ta gündem yeniden Ruben Loftus -Cheek - Fanatik Gazetesi Beşiktaş (BJK) Haberleri - Spor
İtalyan basınından Calciomercato; Beşiktaş'ın listesinde olan Ruben Loftus-Cheek için Guendouzi'nin gitmesiyle aniden Lazio'nun da devreye girdiğini yazdı.

2024/11/08/hbbjk.jpgHaberde Milan'ın bu futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği, ancak rekabet olması halinde bu miktarın artabileceği belirtildi.

HEM DEFANSİF HEM OFANSİF ORTA SAHA

Milan, İngiliz futbolcu Ruben Loftis-Cheek'i 2023-2024 sezonu başında İngiltere'nin Chelsea takımından transfer etmişti.

Serkan Reçber Beşiktaş'a transfer müjdesini TRT'de açıkladıSerkan Reçber Beşiktaş'a transfer müjdesini TRT'de açıkladı

29 yaşındaki oyuncu hem defansif, hem de ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor.
1.91 boyundaki futbolcu, kulüp kariyerinde 316 maçta 27 gol attı. Ruben Loftis-Cheek, İngiltere Milli Takımı'nda da 11 kez forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman mesajı geldi
Ahmet Çakar Süper Kupa finalinin favorisini açıkladı
A Milli futbolcumuz West Ham'a imza attı: Türk Bayrağı'yla poz verdi
