Serkan Reçber Beşiktaş'a transfer müjdesini TRT'de açıkladı
Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş'ta transferdeki sessizliği bozan açıklama geldi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Futbol A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarda sürece dair önemli mesajlar verdi.
MÜJDEYİ VERDİ
Taraftardan sabretmesini isteyen Reçber, birçok oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. Serkan Reçber, prensipte anlaştıkları oyuncuların müjdesini verirken önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE SERKEN REÇBER'İN AÇIKLAMALARI:
Öz eleştiri: Mevcut durumun farkındayız. Öz eleştiri yapıyoruz. Bunu çözmek için transfere ihtiyacımız var.
- Takım vizyonu: Bambaşka bir takım geliyor. Hem oyun olarak, hem duygu olarak, hem de coşku olarak.
- Transfer hedefi: Biz ara değil ana oyuncu istiyoruz. Prensipte anlaştığımız oyuncular var. Kulüp kısmında ilerliyoruz.
- Afrika Kupası ve İngiltere bağlantısı: Afrika Kupası’nda olan oyuncular var. Ligleri devam eden, İngiltere’den oyuncular var.
- Taraftara mesaj: Sabretsinler, güvensinler. Beşiktaş için en iyisini yapacağız.
SÜPER LİG'DE 5. SIRADA
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde yalnızca kadro derinliği değil, doğrudan ilk 11’e katkı sağlayacak isimleri hedefliyor.
Reçber’in sözleri, Siyah - Beyazlıların “ana oyuncu” vurgusuyla büyük hamleler peşinde olduğunu gösterdi. Gözler açıklanacak isimlere çevrildi.