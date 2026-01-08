Beşiktaşlı Emirhan Topçu: Rize'yi özlüyorum

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, sezonun ilk yarısını değerlendirirken, ikinci yarıda puan kaybetme lükslerinin olmadığını söyledi.

Antalya kampında açıklamalarda bulunan Emirhan, şunları söyledi:

"Burada yorucu, tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Çünkü bizim için ligin ilk devresi çok da iyi geçti sayılmaz. Kötü oynayıp da kötü yerde bitirdiğimizi düşünmüyorum. İyi oynadık ama şanssızlıklar oldu. Hatalar, talihsizlikler oldu ve o yüzden çok da istediğimiz yerde ilk devreyi kapatamadık. Hepimiz çok çalışıyoruz. İkinci devreye istediğimiz gibi girip istediğimiz gibi sezonu kapatmak istiyoruz.

İlk devrede hücumda savunmaya göre daha iyiydik. Savunmadaki bireysel hatalardan dolayı çok gol yedik. Benim de hatalarım var. Takım arkadaşlarımın da var. Gol ararken, gol atmaya çalışırken bir anda kontrataklardan da gol yedik. Performansımıza ne iyi, ne kötü diyebilirim. Hatalardan dolayı çok puan verdik ve bu hataların önüne geçmek istiyoruz."

"EN MUTLU OLDUĞUM MAÇ"

Emirhan, Fenerbahçe ile ligde ve kupada oynadıkları derbilerin en mutlu olduğu ve en üzüldüğü maçlar olarak açıklarken, "Fenerbahçe ile oynadığımız iki maç. 2-0'dan 3-2 yenildiğimiz Fenerbahçe maçı en üzüldüğüm maç oldu. Fenerbahçe ile kupada son oynadığımız maç ise en mutlu olduğum maç oldu. Devreyi motive olarak kapattık. Bu, kampa yansıdı. İyi motive olduk. Kampta güzel vakit geçiriyoruz. Herkes gülüyor, eğleniyor. O maç olmasaydı da bizim en iyi şekilde devreye girmemiz lazımdı" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ İYİ GELDİ"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçıyla göreve başladığını hatırlatan Emirhan, "Daha ilk maçta hangi teknik adam kendi oyun felsefesini gösterebilir ki? Mağlup olduk. Sonrasında 1-2 maç da hocalık değildi. Biraz bocaladık, hatalar oldu ama sonrasında oyunumuz gelişti. Hocamız kendi oyun felsefesini bize aktarabildi, antrenmanlarda bunlara çalıştık. Hücumda ve savunmada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Teknik direktör değişikliği bize iyi geldi. Puan olarak da bu etki yaptı. Hatta birkaç maç üst üste iyi gittik. Beşiktaş, bizim kulübümüz. Bulunduğumuz konum açısından hatalara yer yok. Hata oldukça puan kaybı yaşanır. Beşiktaş'ın da puan kaybetme gibi bir lüksü yok. Elimizden geldiğince puan kaybetmemeye çalışıyoruz" dedi.

"HATALARIN ÖNÜNE GEÇEMEDİK"

Sezonun ilk devresinde büyük maçlarda iyi performans gösterdiklerini anlatan Emirhan, "Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında öne geçtik. Kırmızı kartlar oldu. 'Hakem hatası' demeyeceğim çünkü kimsenin umursamadığı bir şey olmaya başladı. Kırmızı kartlara bireysel hatalarımız diye bakıyoruz. Kimse kırmızı kart görmek istemez ama bazen çok basit çalındığı için o kırmızı kart bütün maçı etkiliyor. Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Trabzonspor maçında da gördük. Trabzon deplasmanında 1 puan almak güzel gözükse de aslında işe yaramadı. Çünkü orada 3-1 öndeydik. İyi futbol oynadık. Skor da üretiyoruz ama bir türlü bu hataların ve kartların önüne geçemedik" değerlendirmesinde bulundu.

"RİZE'NİN YEMEKLERİNİ DEĞİŞMEM"

Tatile çıkmak için zamanlarının pek olmadığını belirten Emirhan, "Rize şehrini özlüyorum. İzin olduğunda başka bir yere gideceksem bile ilk Rize'ye uğruyorum. 1-2 gün orada vakit geçirip, ailemi görüp, ondan sonra bir yere gidiyorum, özlüyorum. Merkezi inanılmaz küçük bir şehir. Ben bir ilçesinde kalıyorum. Ormanları, çevreyi, aileni özlüyorsun. İster istemez insan memleketini özler. Ben yemek yemeyi de çok severim. Rize'nin yemeklerini hiçbir yere değişmem. Bazen bunun için gidiyorum. Kara lahana dolması değil de lahana çorbasını severim, güzeldir. Kavurması, fasulyesi, lahanası inanılmazdır. Eğer siz de giderseniz direkt onları yiyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.