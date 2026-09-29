Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Selçuk İnan Galatasaray'a telefon açtı

Selçuk İnan Galatasaray'a telefon açtı

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Galatasaray’a telefon açtı!

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk İnan Galatasaray'a telefon açtı

Süper Lig ekibi Kocaelispor, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, Galatasaray’da forma giyen Gabonlu ön libero oyuncusu Mario Lemina’yı transfer listesinin başına aldı.

Serdal Adalı listeyi resmen açıkladıSerdal Adalı listeyi resmen açıkladı

SELÇUK İNAN’DAN OKAN BURUK’A TELEFON

Sabah’ta yer alan habere göre; Selçuk İnan’ın Okan Buruk’a telefon açtığı ve görüşmede Okan Buruk’un "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" dediği iddia edildi.

Kocaelispor’un tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için tüm imkanlarını kullanacağı belirtildi.

ADI BAŞAKŞEHİR İLE DE ANILMIŞTI

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemina’nın adı daha önce Başakşehir ile de anılmış, taraflar mali konuda anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN DÖNÜYOR

Süper Lig’in 4. haftasında sakatlanan Mario Lemina’nın milli aranın ardından yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta sahaya çıktı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Selçuk İnan Galatasaray
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro