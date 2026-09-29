Selçuk İnan Galatasaray'a telefon açtı

Süper Lig ekibi Kocaelispor, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, Galatasaray’da forma giyen Gabonlu ön libero oyuncusu Mario Lemina’yı transfer listesinin başına aldı.

SELÇUK İNAN’DAN OKAN BURUK’A TELEFON

Sabah’ta yer alan habere göre; Selçuk İnan’ın Okan Buruk’a telefon açtığı ve görüşmede Okan Buruk’un "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" dediği iddia edildi.

Kocaelispor’un tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için tüm imkanlarını kullanacağı belirtildi.

ADI BAŞAKŞEHİR İLE DE ANILMIŞTI

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lemina’nın adı daha önce Başakşehir ile de anılmış, taraflar mali konuda anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

MİLLİ ARANIN ARDINDAN DÖNÜYOR

Süper Lig’in 4. haftasında sakatlanan Mario Lemina’nın milli aranın ardından yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta sahaya çıktı.