Serdal Adalı listeyi resmen açıkladı

Bizi Keşfet’te takip edin.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, yeni dönem için hazırladığı yönetim kurulu listesini Divan Başkanlık Kurulu'na resmen teslim etti.

DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Seçime tek aday olarak girmesi beklenen Serdal Adalı'nın yeni yönetim kadrosunda bazı değişikliklere gittiği öğrenildi. Bir önceki yönetimde görev alan Hakan Daltaban'ın yeni listede yer almadığı belirtildi.

Öte yandan kulislerde, yeni dönemde ikinci başkanlık görevi için Murat Kılıç'ın isminin öne çıktığı ifade ediliyor. Kılıç'ın, Adalı'nın yeni yönetiminde önemli görevlerden birini üstlenmesi bekleniyor.

DALTABAN'A YENİ GÖREV

Hakan Daltaban'a yeni yönetimde yer almayacağı kararının iletildiği, buna karşın Futbol Komitesinde ve Sportif AŞ'de görevine devam etmesi yönünde teklif yapıldığı öğrenildi.

Hakan Daltaban'ın ise bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

İKİ İSİM KESİNLEŞTİ

Başkan Adalı'nın daha güçlü bir yönetim oluşturmak, kulübe sıcak para girişini sağlamak ve kulübü mali açıdan rahatlatacak isimlerle yoluna devam etmek istediği belirtildi.

Serdal Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde Leman Özgür Rodoplu ve Aslan Küçükemre'nin yer almasının netleştiği belirtildi.

GÖZLER 4 EKİM'DEKİ KURULDA

Tek listeyle gerçekleştirilecek genel kurulda Serdal Adalı ve yönetiminin önümüzdeki dönem için hazırladığı projelerin de kongre üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin özellikle kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve sportif başarı hedeflerine yönelik çalışmalarını kongre üyelerinin değerlendirmesine sunacağı belirtiliyor.

4 Ekim'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından Serdal Adalı yönetiminin yeni dönemde izleyeceği yol haritası ve yönetim kadrosundaki görev dağılımının netleşmesi bekleniyor.