Selçuk İnan Beşiktaş maçı öncesi kötü haberi verdi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından istasyonlarda kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan maçla tamamlandı.

Teknik direktör Selçuk İnan, basın mensuplarına, sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle zorlu süreçten geçtiklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

Milli aranın kendileri için iyi zamana denk geldiğini belirten İnan, "Birçok oyuncumuz şu an bizimle değil. Milli takımlarda bulunan oyuncularımızın dışında 10 futbolcumuzun sakatlığı var. Bu da bizi bayağı zorluyor. Tedavi süreçleri devam ediyor." dedi.

Matej, Tobias ve Rivas'ın Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer almasını beklediklerini dile getiren İnan, diğer oyuncuların durumlarının ise henüz netleşmediğini ifade etti.

İnan, bazı futbolcuların yorgunluğa bağlı sorunlar yaşadığını aktararak, oyuncuları program dahilinde dinlendirdiklerini kaydetti.

MİLLİ TAKIM DEĞERLENDİRMESİ

İnan, A Milli Futbol Takımı'nın son maçlarındaki performansına ilişkin soru üzerine, son karşılaşmada alınan mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Büyük maçlara hazırlanmanın önemine dikkati çeken İnan, futbolcuların her karşılaşmada aynı psikolojik seviyeyi yakalamasının kolay olmadığını kaydetti.

İnan, beklenen performans ve sonuç olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünkü mağlubiyeti daha fazla maç öncesi hazırlanmaya bağlıyorum. Bunlar futbolda var. Anlamak, onlara sahip çıkmak, onları yukarı çekmek için yanlarında olmak lazım. Kötü zamanlarımız da olacak.

Dün kötü zamanlarımızdan biriydi ama benim ülkemizden beklentim, isteğim bu oyuncu kardeşlerimize sahip çıkmak, onların arkasında durmak. Dün kaybettik ama inşallah yarın kazanırız. Uluslar A Ligi zor, kolay değil. Hep çok önemli takımlarla, çok önemli ülkelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla da bunun zorlu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her şartta ne olursa olsun oyuncularımıza destek çıkmamız gerekiyor."

Fransa karşılaşmasında daha iyi bir performans sergilendiğini ifade eden İnan, Kocaeli'de oynanan maçta taraftarların güzel atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Stadın zeminine yönelik eleştirileri de değerlendiren İnan, "Sahanın zemini dışında çok güzel misafirperverlik gösterdik, çok güzel atmosfer oluşturduk. Taraftarlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Zemini de düzeltirsek inşallah bundan sonra milli takım maçlarını daha fazla burada görebiliriz." diye konuştu.

İnan, "Hakemler dosyası" soruşturmasına yönelik soruya karşılık, konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını, net bilgiler ortaya çıkmadan yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Futbolcu Emir Ortakaya da milli araya galibiyetle ve moralli girdiklerini dile getirerek, Beşiktaş maçına yoğun tempoda hazırlandıklarını söyledi.

Ligde geride kalan 6 haftada 4 galibiyetle 12 puan topladıklarını hatırlatan Emir, "İyi bir başlangıç yaptık. Hem takımımız hem de bireysel performansım hakkında güzel şeyler düşünüyorum. Umarım böyle devam eder ve taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı. (AA)