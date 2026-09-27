Şekip Mosturoğlu: Kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, divan ve kongre üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak genel kurulu yönetecek divan başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda genel kurulu Şekip Mosturoğlu’nun yönetmesi kararlaştırıldı.

''İSTİKRAR SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR''

Gündem maddelerine geçilmeden önce kongre üyelerine hitap eden Mosturoğlu, “Görev süremiz boyunca son 3 genel kurulun 2’si seçimli olmak üzere tamamı olağanüstü genel kurullardır. Kulübümüz bu süreçte 2 olağanüstü genel kurulu geçirmiş ve 3 kez başkan değişikliği yaşamıştır. Önümüzdeki haziran ayında ise kulübümüz bu kez olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek ve yeni yönetimini seçecektir. Burada net bir gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum: İstikrar, kurumsal başarının en önemli gerekliliğidir.

Her yıl tekrarlanan seçimlerle kalıcı bir istikrar sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız bu istikrarsız tablo özellikle futbolda arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin birisidir. Sıklaşan her seçim süreci kurumsal yapımızı zedelediği gibi seçim süreçlerinde ve sonrasında yaşanan kutuplaşmalar birlik ve beraberliğimizi büyük ölçüde tahrip etmektedir.

Tek temennim önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıllık dönem için seçilecek yeni yönetimin kurumsal istikrarı tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimizi yeniden sarsılmaz kılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu’nun konuşmasının ardından faaliyet raporlarının okunmasına geçildi.

Genel kurulda 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Bu tarihleri kapsayan mali döneme ilişkin faaliyetlerle ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesi genel kurulun da onayına sunulacak. Daha sonra 01.06.2026 - 31.05.2026 dönemine ait bütçe okunarak genel kuruldan onay beklenecek. Toplantıda ayrıca Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kapasite artırımı ve tesislerde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirme ve sunumlar da yapılacak. (DHA)