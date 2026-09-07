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Halk TV Spor Şansal Büyüka'dan Dursun Özbek'i kızdıracak açıklama: Kulağımla duydum diyerek anlattı

Şansal Büyüka'dan Dursun Özbek'i kızdıracak açıklama: Kulağımla duydum diyerek anlattı

Galatasaray'da Dursun Özbek'i kızdıracak sözler. Şansal Büyüka'da flaş itiraf geldi.

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Şansal Büyüka'dan Dursun Özbek'i kızdıracak açıklama: Kulağımla duydum diyerek anlattı

Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, Galatasaray’ın transfer gündemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sports Digitale’de katıldığı programda konuşan Büyüka, sarı-kırmızılıların dünya çapında yıldız isimlerle temas kurduğunu belirtti. Şansal Büyüka'dan Dursun Özbek'i kızdıracak sözler geldi.

“MUSIALA İŞİ YALAN DEĞİL”

Büyüka, Galatasaray’ın transferde Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Valverde, Camavinga ve Musiala gibi isimlerle ilgilendiğini söyledi. Özellikle Musiala konusunda, “Musiala işi de yalan değil. Ben kendi kulaklarımla duydum. Galatasaray’a çok hakim bir iş insanı, başkanın çok yakınında; ‘Musiala haftaya geliyor’ dedi.” ifadelerini kullandı.

GAZETECİ BURHAN CAN TERZİ OLAYI

Galatasaray’ın Musiala’yı transfer edeceği yönünde haber yapan gazeteci Burhan Can Terzi, kulübün şikayeti üzerine “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Terzi, adli makamlara sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

TRANSFER GÜNDEMİNDE YILDIZLAR

Galatasaray’ın gündeminde yer alan isimler:

  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva
  • Federico Valverde
  • Eduardo Camavinga
  • Jamal Musiala
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Dursun Özbek
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