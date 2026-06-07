Şansal Büyüka açıkladı: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi kazanacak?

Türk spor basınının usta ismi spor yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemine geçilmeden önce 2 başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin şanslarını değerlendirdi.

Büyüka, Sports Digitale'de katıldığı programda "Ben şunu hissediyorum" diyerek şunları söyledi:

"KARARSIZLAR BELİRLEYECEK"

"Aziz Yıldırım'ın arkasında bir delegasyon var. Seçmen grubu var. Hakan Safi'nin arkasında oylar var. Şimdi Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'ye destek verecek delegasyonu topladığımda kafamda kararsızların ya da mutsuzların ya da iki tarafa da vermek istemeyenlerin iki başkan adayını destekleyenlerden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden oy vermeye katılanların da çok daha fazla olmasının kesinleşmesine rağmen geçmiş şeylerin gerisinde kalacak genel kurul. Konuşmaları dinledim. Açıkcası bir vizyoner konuşma, çözüm odaklı konuşma, bir Fenerbahçe'nin yol haritası ortaya koyan açıkcası beni etkileyen bir konuşma olmadı. Heyecanı açıkcası çok da tavan yapmayan başkan konuşmalarına kadar bir seçim günü geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama son noktada görüşüm şu: Bu seçimin galibini kararsızlar belirleyecek."