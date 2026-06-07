Fenerbahçe'de dananın kuyruğu bugün kopuyor! İşte Yıldırım ve Safi'nin vaatleri

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul dün başladı, bugün tamamlanacak. Bugün oylamaya geçilecek. Sandıkların açılmasıyla da oy sayımı yapılacak ve akşam yeni başkan belli olacak.

Üyeler 2 aday Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında tercih yapacak. Adaylar üyelere yaptıkları konuşmalarla vaatlerini anlattılar ve oy istediler. İşte 2 başkan adayının vaatleri.

AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE'YE BORCUM VAR

Aziz Yıldırım, kongrede dün yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Aranızda kardeşlerim, evlatlarım, abilerim diye hitap edebileceğim Fenerbahçeliler var. Biz sizinle pek çok sevinci birlikte yaşadık, pek çok acıyı da birlikte yaşadık. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. İhanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana ihanet eden hainlerin karşısında dimdik durdunuz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey, ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdır. Beni Aziz Yıldırım yapan şey Fenerbahçe ve sizlersiniz. Fenerbahçe'yi efsane yapan şey, kendisini vatanına milletine adamış bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek olan sizlersiniz.

Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi. Mahkeme kapılarında, cezaevinde hiç yalnız kalmadım. Benim sizlere ve Fenerbahçe'ye borcum var. Benim bile hatırlamadığım doğum günümde, hapishane duvarına gelip doğum günümü kutlayan Fenerbahçelileri nasıl unutabilirim, bu stadı dolduran 50 bin kadını nasıl unutabilirim. İhanet şebekesine askerden, polisten, devletten önce meydan okuyan Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü entrikalarla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif dengesizliklerin olduğu sezonları hep beraber yaşadık ve gördük.

6-0'ı burada bu adam yaptı, 4-0'ları burada bu adam yaptı. Bu adam gitti onları onların sahasında 2-1 yendi, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı.

Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum, her zaman her yerde en büyük Fener. Fenerbahçe en büyüktür, kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp, şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım. Burası Fenerbahçe kongresi, polemik, sataşma bize yakışmaz. Bugün burada oluşumun asıl gayesi, Fenerbahçe'ye kavgasız birlik kazandırmaktır. Kardeşliği güçlendirmek için geliyorum. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir, kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden itibaren şampiyonluk ilkesiyle durmadan, çalışacağız. 'Hangi teknik direktörle, hangi futbolcuyla yapacaksınız?' diyenler bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla, iradeyle ve azimle kazanılır. Fenerbahçe'yi son 40 yıllık tarihinde 6 kez Aziz Yıldırım, 2 kez de diğer başkanlar şampiyon yapmıştır, bunu unutmayın.

Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı oyuncu yoktur. Hangi formada kaç yıldız var, onu çalınmış başarılarla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay-yıldız var. Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir, çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil gerçekçi olmamız lazım. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana ve arkadaşlarıma yakışmaz. En zor günümüzdeki birlik ruhunu yeniden gösterelim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fener. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'dir, bu sevda bitmez gönlümüzde. Fenerbahçe'nin en büyük derdi ayrışmadır. Birlik ve beraber olun. Hakan bey yarın seçilirse, biz onu tebrik ederiz. Ayrımcılık yaparsanız, bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Hepinizi seviyorum."

HAKAN SAFİ: ŞU ANA KADAR 3 OYUNCU İLE ANLAŞTIK

Hakan Safi ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok sevdiğim Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda 1 dakika bile tereddüt etmedim. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik, farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan birisi de benim kıymetli arkadaşım Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın mimarı olan Maldini ile hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe'nin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağını kararlaştırdık. Transfer temaslarımız haftalar öncesinde başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştık. Bitmedi dahası da geliyor. Değerli Fenerbahçeliler, ben ıslak imza olmadan konuşmam. Bu anlaşmaları da yaparken çok ince düşündük. Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Fenerbahçe'ye yakışan budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. 2 yöneticimiz burada yoklar, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman buraya gelecekler. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak.

Artık sabrınız kalmadı biliyorum. Seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyoruz. Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız ve bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresince en çok 'Yapı' meselesi soruldu. Fenerbahçe'nin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Biz teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı, çünkü meydan boştu. Ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu, geri dönme imkanımız yok. Temsil ettiğim gelecek daha önemli.

İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Saha içinde hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız.

Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. 1959 öncesindeki hakkımız olan şampiyonlukları da alacağız. Fenerbahçelileri böldüler, bu camia zayıfladı. Saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Buna izin veremeyiz. Bizi seçmeniz durumunda gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapılacağını tüm dünyaya göstereceğiz. Bugün Aziz Yıldırım'la seçimde rakibiz. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, ilmek ilmek işleyerek yolumuza engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz. Sizler de hafızanızı taze tutun, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne lobi, ne kirli yapı ne de kollanan rakipler olacak. Bizler imtiyaz değil eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapısya yapıyı bozarım.

Gençliğim, enerjim, servetim, Fenerbahçe'me feda olsun. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem. Biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi kimse durduramayacak. Bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında kritik bir seçim. Fenerbahçe, geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Artık 'O kadar enerjim yok.' diyen mi yoksa 'Ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım.' diyen mi? Bunu siz seçeceksiniz. '1 yıldız yeter.' diyen mi, yoksa 'Dünya yıldızlarını getirdim.' diyen mi? 1 seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camianın kimseye borcu yok, burası kimsenin malı değil. Biz kibirli olmayacağız, tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip, maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız. İşimiz sadece transfer değil. Stat projesini geçen sene biz geliştirdik. Stadı kendi yerinde 64 bin 500 kapasiteye çıkaracağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadın mayıs ayına yetişmesi mümkün değil.

Fenerbahçe tarihinde olmayan yeni araziler kazandırmamız lazım. 1 milyon metrekare araziyi kulübe kazandıracağız. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Aziz başkanımız 'Listelere bakın, öyle karar verin.'demiş. Bence de listelere bakın. Hepsi pırıl pırıl. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı. 2011 yılından beri Türkiye'de şike yaşanmadı diyenleri affetmek isteyenleri unutmadık. Eylül ayında seçimi kaybettik ama benim desteğim bitmedi. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok, bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Teveccüh gösterip başkan seçerseniz görevde olduğum her saniye sizlerin emrinde olacağım. Başkan olunca neler yapacağımı hayal edebilirsiniz. Biz şampiyon olacağız. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Sizlere söz, kimse bize engel olamayacak."