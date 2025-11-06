Samsunspor taraftarından Filistin'e destek
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.
Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.
Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.
İŞTE KADROLAR
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki Samsunspor-Hamrun Spartans maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Hamrun Spartans: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Koffi, Smailagic