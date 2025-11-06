Samsunspor durdurulamıyor: 3'te 3 yaptı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Hamrun'u konuk etti.

SAMSUNSPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Temsilcimiz, mücadeleyi 3-0 kazandı ve 3'te 3 yapmayı başardı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Mouandilmadji kaydetti.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 9 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Hamrun ise henüz puan almayı başaramadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.

18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0

30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.