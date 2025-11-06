Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın için verilen ceza da belli oldu.

İŞTE VERİLEN CEZA

Sergen Yalçın 1 maç, Orkun Kökçü ise 2 maç ceza aldı.

Yapılan açıklamada, ''BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.